神戸市のマンションで24歳の女性が刃物で刺されて殺害された事件で、警察が事件に関与したとみられる30代の男の身柄を東京都内で確保し、殺人容疑で逮捕しました。この事件は20日夜、神戸市中央区のマンションで、住人の片山恵さん（24）が胸などを刃物で刺され死亡したものです。片山さんはエレベーターの中で男に羽交い締めにされ刺されたとみられ、男が片山さんのあとをつけて1階のオートロックをすり抜ける様子も防犯カメラに