県内各地をまわる24時間テレビ恒例の黄色いキャラバンカーも終盤です。今年のテーマは「あなたのことを教えて」です。今回は鹿児島市内でみなさんの思いを書いてもらいました。今年のキャラバンカーも終盤。この日は鹿児島市内の3つの場所にお邪魔しました。最初に向かったのは、鹿児島市でリフォーム事業を行う「NEO」。仕事の目標を書いてもらいました。（岩城海都さん）「リフォームの会社