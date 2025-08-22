俳優の松平健さんが出陣の準備を整えました。8月23日から『第100回謙信公祭』が開幕します。 今年の謙信公役は俳優の松平健さん。22日は、謙信公ゆかりの地を巡り「勇士を見てほしい」と抱負を述べました。 午後、上越市役所の入り口には市役所職員や市民などが集まりました。出迎えられたのは、俳優の松平健さん。謙信公祭で出陣行列と川中島合戦の再現に出演します。本番を前に、中川市長と会談しました。 ■上越市 中川