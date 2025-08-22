高配当をうたい客から違法に預かった現金を「借入金」と偽ったとして男2人が逮捕された事件で、2人は、客に渡す配当を札幌まで取りに来させていたことがわかりました。犯罪で得た金であることを隠すためとみられ、警察は引き続き集めた金の流れなどについて捜査しています。札幌市の田口真也容疑者と、西川誠和容疑者は高配当や元本保証をうたい客から現金10億780万円を違法に預かったほか、預かった金を「借入金」と偽ったとして