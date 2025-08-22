2024年10月の衆議院選挙で鹿児島2区から当選した、三反園訓議員の事務所に向けて爆竹を投げ込んだとして、威力業務妨害の罪に問われている男の裁判です。鹿児島地裁は22日、男に懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。判決を受けたのは、住所不定・無職の泉卓志被告(62)です。判決によりますと、泉被告は2024年10月の衆議院選挙の翌日、鹿児島2区で当選した三反園訓議員の事務所に向けて爆竹1束を放り投げて爆発