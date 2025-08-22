佐渡市は、8月上旬に降った大雨の被害状況を発表しました。県道と市道合わせて69カ所が未だに通行止めとなっています。 佐渡市羽茂では、8月5日～12日までに658.5mmとこれまでにない降水量となりました。この影響で、県道と市道合わせて97カ所が通行止めとなり、未だ69カ所が復旧していません。建物被害の報告は53件、田んぼなどへの被害は323件に上っています。 被害総額は、2017年の大雨災害の22億円を上回り過去最大