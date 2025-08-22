環境省と気象庁は２２日、神奈川県に熱中症警戒アラートを発表した。県内は２３日も気温が著しく高く、危険な暑さが予想されるとして、エアコンの使用や外出時間の短縮、こまめな水分・塩分補給などの予防行動を促している。県内へのアラートは７日連続。２３日に予想される暑さ指数は、海老名市と藤沢市、三浦市が３３。横浜市中区と小田原市が３２。予想最高気温は横浜が３５度、小田原は３６度。２２日は海老名（３５・６