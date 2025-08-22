吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす23日からの天気のポイントです。 小野：25日・月曜日までは晴れて暑いでしょう。そのあと26日・火曜日、27日・水曜日は雨が降るでしょう。あす23日の予想天気図です。 小野：南にある高気圧から日本海にある前線に向かって、暖かい南風が流れ込みます。同じような状態が25日・月曜日ごろまで続きます。気象