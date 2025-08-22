第107回全国高校野球選手権大会はあす23日、日大三（西東京）と沖縄尚学の顔合わせで決勝が行われる。14年ぶり3度目の優勝を目指す日大三と、学校として夏初めての優勝を狙う沖縄尚学の対戦。開門は午前8時30分、試合開始は午前10時に予定されている。日大三はプロ野球を始め、多くの卒業生を輩出した屈指の名門校。沖縄尚学も春夏19度の甲子園出場、選抜2度の優勝を誇る強豪だ決勝進出決定後には沖縄県に本社を置く日本トラ