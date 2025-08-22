三月のパンタシアが、8月16日、オリジナル楽曲をYouTubeに初投稿した日からちょうど10周年を記念して、Zepp Shinjuku (TOKYO)で＜三月のパンタシア 10th ANNIVERSARY LIVE 2025 -多彩透明なブルーだった-＞を開催した。◆ライブ写真8月20日にリリースされた初のベストアルバム『多彩透明なブルーだった』より、新曲「LuMiNA」を8月6日に先行配信した三月のパンタシアは、この日、2枚組のアルバムから怒涛の全曲披露で観る者を驚か