■U-12ジュニアサッカー・ワールドチャレンジ2025（22日、千葉・フクダ電子アリーナ）【写真を見る】FCバルセロナが2年ぶり7度目の優勝【U12ジュニアサッカー・ワールドチャレンジ2025】スペインのFCバルセロナなど、海外からの6チームを含む国内外の強豪40チームが参加した「U12ジュニアサッカー・ワールドチャレンジ2025」の決勝が行われ、FCバルセロナがマルバFCを4対1で破り、この大会2年ぶり7度目の優勝を飾った。スペインサ