畑芽育と大橋和也（なにわ男子）がダブル主演を務める9月16日スタートのドラマ『君がトクベツ』（MBS・TBS／毎週火曜深夜）のオープニングテーマ曲が、ティーンを中心に絶大な人気を誇る20歳の女性シンガーソングライター・ユイカの書き下ろし曲「ローズヒップティー」に決定。同曲を使用した予告映像と新場面写真が解禁された。【動画】ユイカによるOPテーマ「ローズヒップティー」を使用したドラマ『君がトクベツ』予告映像