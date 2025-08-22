星風まどか＆田村芽実、城田優が出演するミュージカル『PRETTY WOMAN The Musical』より、メインビジュアルとキャラクタービジュアルが解禁された。【写真】寺西拓人の悪い笑顔！『PRETTY WOMAN The Musical』キャラクタービジュアル本作は、1990年に公開され大ヒットを記録した映画『プリティ・ウーマン』を原案にした、現在も世界各国で上演が続くヒットミュージカル。『キューティー・ブロンド』『ヘアスプレー』『キンキ