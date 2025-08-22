「日本ハム−ソフトバンク」（２２日、エスコンフィールド）ポップスピアニストのハラミちゃんが、試合前のグラウンドでスペシャルパフォーマンスを披露した。背番号８０３のユニホーム姿で登場。北海道にゆかりのある曲で構成された「北海道スペシャルメドレー」を披露した。「大空と大地の中で」（松山千春）を皮切りに「何度でも」（ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵＥ）、「田園」（玉置浩二）、「ＨＯＷＥＶＥＲ」（ＧＬ