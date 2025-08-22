「2025年Botball国際教育ロボットコンテスト（ロボコン）」が21日、北京にある国家スピードスケート館で開幕した。中国や米国、マレーシア、タイ、オーストリア、スロバキアなど10数カ国・地域から約1500人の青少年科学技術愛好者が参加している。新華網が伝えた。Botball教育ロボコンは国際的に影響力が高い青少年向けの教育用ロボットプログラム。学術交流とロボットに関する一連のテーマ活動を通じて、青少年の科学技術分野での