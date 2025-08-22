砂防ダムから飛び込んだ男子大学生が死亡しました。22日午前10時半ごろ、福岡・豊前市を流れる岩岳川で「友人が川に溺れた」と119番通報がありました。溺れたのは苅田町に住む木下諒さん（20）で、消防が川の中で木下さんを発見し、病院に搬送しましたが、その後、死亡が確認されました。木下さんは当時、友人2人と遊びに来ていて、高さ7メートルほどの砂防ダムから水深約4メートルの滝つぼに飛び込んだところ、そのまま上がってこ