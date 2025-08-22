元モーニング娘。の加護亜依が、22日までにインスタグラムを更新。水着姿を披露し、ファンを喜ばせた。【写真】加護亜依、水着で魅せる“美スタイル”過去の水着ショットも（5枚）今年2月に37歳を迎えた加護。2012年に第1子、2017年には第2子を出産。SNSでは美しさあふれる近影を度々投稿しており、注目を集めている。先日は黒と白の水着姿をそれぞれ公開。今回は、泳ぐ絵文字とハートマークを添え、子どもたちとプールを