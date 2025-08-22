「日本ハム−ファイターズ」（２２日、エスコンフィールド）試合前のメンバー表交換で、日本ハム・新庄監督とソフトバンク・小久保監督が力強いハイタッチをかわした。同学年の２人は本塁上で笑顔で対峙すると、言葉を交わしながらメンバー表を交換。それぞれ審判団との握手を終えると、最後に新庄監督が「ウェーイ！」と大きな声を出し、小久保監督とバチンとハイタッチした。首位・ソフトバンクを３・５ゲーム差で追う２