2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。皇室部門の第1位は、こちら！（初公開日 2024/12/31）。【画像】小室圭さん＆眞子さんが写る「5億円トラブル」の写真＊＊＊花嫁の父親が「類例を見ない」と称した小室圭さんと眞子さんの結婚。あれから3年 ――。懸念された圭さんの弁護士業は実に順調で眞子さんも米国生活を満喫。だが、ここにきて1枚の写真が夫婦の安寧を脅かそうとしている