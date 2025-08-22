ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、ジャパンオープンポーカーツアーが開催するアジア最大規模のポーカーイベント「JOPT 2025 Tokyo #03」に協賛し、10月に行われる同イベントにて特設される予定の「17LIVE」コーナーにおいて、ビジュアルとして掲載される権利をかけたアプリ内イベント「JOPT×17LIVE POKER」を、22日より開催している。「JOPT×17LIVE POKER」○「JOPT×17LIVE POKER」「JOPT×17LIVE POKER」は、「17LIVE」