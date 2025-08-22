ドラマ「ウォーキング・デッド」ユニバースのスピンオフ最新作『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン シーズン3』が、9月8日よりU‐NEXTにて独占配信されることが決定。日本版キービジュアルと日本語字幕付きトレーラーが解禁された。【動画】今回の舞台はスペイン 『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン シーズン3』トレーラー11シーズンにわたり放送されたサバイバルドラマの金字塔「ウォーキング・デッド」シリ