今回の西スポWEBOTTO！のゴルフ企画は、福岡県みやこ町の「京都（みやこ）カントリー倶楽部（CC）」を訪れた。ゴルフ場にとって、猛暑の中での悩みの種は芝の管理のようだ。その対策に一足早く取り組んできた伝統のコースは、素晴らしいグリーンの状態をキープしていた。（松田達也）◇◇気持ち良くパッティングが転がっていく。この日はパターの距離感が何となく合っている気がしていた。そういえば、事前に聞