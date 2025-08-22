ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が21日より、ファイン「ファインプロテインダイエット」の初ライブコマースイベントを開催している。「ファインプロテインダイエット」初ライブコマースイベント○「ファインプロテインダイエット」初となるライブコマースイベントこのイベントでは、「17LIVE」で活躍する38名のイチナナライバーが、ビタミン・ミネラル・タンパク質が摂れるプロテインシリーズ「ファインプロテインダイエット