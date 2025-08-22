ACIDMANが10月29日(水)に13作目のオリジナルアルバム『光学』と初トリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』を同時リリースする。このたび、トリビュートアルバムの全参加アーティストが発表された。ACIDMAN公式Xから事前投稿されるヒントを元に、参加アーティストを予想するキャンペーンも実施され話題となった今回のラインナップ。以下、解禁順となる。ELLEGARDEN「アイソトープ」ストレイテナー 「world symphony」yam