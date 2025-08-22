若い人の発想力を生かします。除雪した雪を貯めて農産物などを保存する「雪室」のPRにデザインを学ぶ学生が挑戦します。下高井郡山ノ内町にある雪室「スノーパル」を訪れたのは、長野市の長野美術専門学校でデザインを学ぶ学生たちです。県北信地域振興局の依頼で雪室をPRするチラシの制作をすることになり、見学に訪れました。冬の間に降った雪を貯め、農作物などを保存する「雪室」。貯蔵する間に旨味や糖度が上がるといっ