俳優の深水元基（45）が21日、自身のインスタグラムを更新。長男（7）とともに船釣りを楽しむ様子を公開した。【写真】「素敵なパパ」船釣りを満喫した深水元基と7歳長男の親子ショット投稿では、「釣船〜サバ、シイラ、イワシ、など色々釣れる五目釣り。長男も釣れて大満足」とつづり、釣り上げた魚を手にする長男と、その後ろで驚いた表情を見せる深水の写真を披露。青空の下、海上で夏を満喫する1ページとなっている。