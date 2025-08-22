オープニング・ 鏡割りの様子8月22日、大阪・関西万博の会場にあるEXPOアリーナ「Мatsuri」で「WORLD YOSAKOIDAY」が行われました。街路市の様子「WORLD YOSAKOIDAY」は、「よさこい鳴子踊り」と「街路市」を中心に、高知の文化や食の魅力を5感で味わってもらおうと高知県が企画したもので、23日まで2日間、開催されます。オープニング・茺田知事のスピーチの様子オープニングセレモニӦ