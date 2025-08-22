22日昼過ぎ、山形県遊佐町の畑で81歳の女性が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。熱中症とみられています。消防によりますと、22日午後0時半ごろ、遊佐町吉出の畑で81歳の女性が倒れているのを女性の家族が発見し、消防に通報しました。女性は体温が高い状態で見つかったため熱中症とみられ、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後、搬送先の病院で死亡が確認されました。女性は、自身が所有