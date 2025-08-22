『ユイカ』の新曲「ローズヒップティー」が、MBS/TBSドラマイズム枠で9月16日より放送スタートする『君がトクベツ』のオープニングテーマに決定した。同曲は『君がトクベツ』オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、”ローズヒップティー”をモチーフに甘く揺れ動く恋心を表現した歌詞とピュアでフレッシュなバンドサウンドが光る楽曲に仕上がっている。本日、楽曲の一部を聴くことのできるドラマ予告映像も公開された。&#