日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２２日、ＦＩＦＡランク８位のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」が、１０月２４日にイタリア女子代表、同２８日にノルウェー女子代表と対戦することが決定したと発表した。２７年女子Ｗ杯の予選を兼ねる来年３月の女子アジア杯へ向けて、貴重な強化の場となる。イタリアはＦＩＦＡランク１２位で過去１勝７敗。２０１５年以来１０年ぶりの対戦となる。先月の女子ユーロでは準決勝まで進出