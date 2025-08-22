今年でメジャーデビュー30周年を迎えるCASCADEが、メジャーデビューしたレーベル＝ビクターエンタテインメントから26年ぶりにリリースするニューアルバム『ネブラマクラ』の収録内容を発表した。あわせて試聴トレーラーも公開されている。 アルバム『ネブラマクラ』は、全曲新曲でのSE1トラックを含む8曲を収録。全曲のソングライティングを担当したMASASHIによると、「『ネブラマクラ』は、Nebula（星雲）とMacula（斑点／黄斑）