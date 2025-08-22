大相撲の夏巡業が２２日、福島市で行われた。秋場所（東京・両国国技館、９月１４日初日）で大関取りに挑む同市出身の関脇・若隆景（３０）＝荒汐＝は、十両・白熊（２６）＝二所ノ関＝にぶつかり稽古で胸を出して歓声を浴びた。木幡浩市長が「大関昇進のために応援しましょう！」と叫ぶと会場からは大きな拍手。若隆景は「声援に応えられる稽古で精進したい」と本場所を見据えた。大関昇進目安の「三役で直近３場所３３勝」ま