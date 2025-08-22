歌舞伎俳優の松本幸四郎（52）が22日、都内で、出演する「秀山祭九月大歌舞伎」（9月2日初日、東京・歌舞伎座）の製作発表を行った。同公演では歌舞伎3大狂言の一つ「菅原伝授手習鑑」を昼夜にわたり通し上演する。幸四郎は人間国宝片岡仁左衛門（81）が当たり役とする大役菅丞相に初めて挑戦。仁左衛門は同役を演じるにあたり、祖父や父にならい、稽古から千秋楽まで肉食や飲酒などを控える精進潔斎（しょうじんけっさい）を