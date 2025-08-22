「のれん」で区切って「有料座席」JR西日本は2025年8月22日、ダイヤ修正の概要を発表しました。10月14日（火）に実施されます。【え…!!!】これがまさかの「ロングシート有料座席」です（写真）今回は、有料座席サービス「快速 うれしート」の設定線区や時間帯が拡大します。学研都市線（片町線）、JR東西線、阪和線で新たにサービスを開始するとともに、琵琶湖線〜JR京都線〜JR神戸線〜山陽線、嵯峨野線（山陰本線）、JR宝塚