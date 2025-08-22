俳優の手塚日南人（ひなと、３０）が新しい撮影ショットを公開した。２２日にインスタグラムを更新し「Ｓｕｍｍｅｒｐｈｏｔｏｓｅｓｓｉｏｎ」と投稿。真っ白なシャツを着て、アンニュイな表情でカメラを見つめる。黒髪の長髪が色っぽい。この投稿に速攻「いいね！」を押したのは、母で女優の手塚理美。日南人は理美の次男で、インスタグラムに度々登場している。父親は俳優・真田広之。真田と手塚は１９９０年に結婚