◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年8月22日神宮）阪神OBの横山雄哉氏と山本翔也氏が、22日のヤクルト―阪神戦（神宮）をスタンドで観戦し力投する後輩・高橋に声援を送った。先月28日に自身がオーナーを務める焼肉店「虎のゆうや」をオープンさせた横山氏はこの日は他の従業員に店を任せて東京入り。「ケガを乗り越えてこうやって投げている遥人に力をもらっています。今日も祈りながら見ています」と応援タオルを広げ