ドランクドラゴンの塚地武雅が２２日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。北川景子の誕生日を祝った。この日に誕生日を迎えた北川は「３９歳になりました」とＸに投稿。これに塚地が「誕生日おめでとうー！知り合ったのは映画『間宮兄弟』の撮影時やからもう２０年前！早っ！そこから連続で『ハンサム☆スーツ』と。勝手に同志やと思ってます！笑これからもいつまでも健康で頑張ろー！…まずは俺がちゃんとせんとやな。笑」と