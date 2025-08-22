King Gnuが、9月5日0時に配信リリースする新曲「SO BAD」のジャケット写真を公開した。 （関連：【画像あり】King Gnu、OSRINがアートワークを手掛けた「SO BAD」ジャケット写真） 本作は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて9月5日より開催される『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングとして書き下ろされた楽曲。アートワーク