大相撲夏巡業が２２日、福島市内で行われ、幕内・伯桜鵬（伊勢ケ浜）が２２歳の誕生日を迎え、「家族やお世話になっている方に連絡をもらってうれしい」と喜んだ。先場所は自己最高位の東前頭４枚目で８勝７敗と勝ち越し、「三役に上がる目標がある」と抱負を述べた。この日は、小結・欧勝馬（２８）＝鳴戸＝らと１０番取って７勝３敗。力のある押しや寄りだけでなく、出し投げなど引き出しの多さをみせた。「昨日まで体調を崩