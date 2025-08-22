神戸市中央区のマンションで住人の片山恵さん（24）が刺され死亡した事件で、兵庫県警が22日、逃走したとみられる30代の男を殺人容疑で逮捕した。県外で身柄が確保された。22日、捜査関係者への取材で分かった。