は22日、企業向け電気料金を見直し、11月から値上げすると発表した。ビルや商業施設向けのモデルケースの場合、基本料金は1キロワット当たり22円上がり、電力量に応じた料金も値上げとなる。グループ会社の東北電力ネットワークが送配電網の利用料「託送料金」を引き上げることを踏まえた。事業者が利用する「高圧」と「特別高圧」の料金プランが対象で、一般家庭向けは据え置く。