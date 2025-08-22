日本取引所グループの子会社、JPX総研は22日、2023年7月から算出する株価指数「JPXプライム150指数」の構成銘柄の一部を29日に入れ替えると発表した。トヨタ自動車など19銘柄を除外し、三菱UFJフィナンシャル・グループなど21銘柄を加える。トヨタは、株価が1株当たり純資産の何倍であるか示す「株価純資産倍率（PBR）」が、銘柄選定基準日の6月最終営業日時点で1倍を割り込んだため外れた。指数は東京証券取引所の最上位市