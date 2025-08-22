俳優の知念里奈（44）が21日、Instagramのストーリーズを更新。身長約190cmで、バレエダンサーとして活躍する長男・慈英さん（19）の最新ショットを公開した。【映像】知念里奈の長男・慈英さんの最新ショット知念は2005年に結婚を発表し翌年、第1子となる長男の慈英さんを出産するも、2007年に離婚。2016年にミュージカル俳優の井上芳雄（46）と再婚し、2018年には第2子となる次男が誕生していた。知念はこれまでにもInst