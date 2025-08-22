農業を学ぶ高校生が日頃の研究成果を発表する大会がきょう山形市で行われ、農業に関わる柔軟なアイディアが数多く披露されました。 【写真を見る】柔軟なアイディアが数多く披露！ 農業学ぶ高校生が学びの成果やプレゼンテーション能力を競い合う（山形） 「ミチノクヒメユリにスポットを当て、持続可能で時代に応じた種のあり方を今、私たちから提案します！」 学びや研究の成果を力強く発表しているのは、新庄神室産業