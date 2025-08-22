まるで昭和にタイムスリップです。昭和の暮らしや文化を振り返る企画展がいま、山辺町で開かれています。 【写真を見る】昭和レトロが大集合！野球盤・ダッコちゃん...若い人には新鮮！人々を魅了する昭和の魅力とは（山形・山辺町） 佐藤真優アナウンサー「かつてはどの家庭にもあった黒電話に、どこか懐かしいおもちゃの数々、昭和の生活を彩った品々が大集合しています」 今年、昭和元年から数えて１００年になること