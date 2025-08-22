博覧会協会は、8月13日に大阪メトロ中央線の運転見合わせにともなう、万博会場から帰宅困難者の詳細を調査し、午後0時からの会見で明らかにしています。まずは時系列ごとに会場周辺にいた人数の詳細がはじめて報告されました。13日午後9時30分時点：約4万9000人うち西ゲートでタクシー待ち：約1万1000人うち東ゲート周辺：約3万8000人この3.8万人が、メトロ見合わせに伴い、想定通り帰宅できなかったと考えられます。14日午前0時