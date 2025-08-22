22日昼前、石川県津幡町の国道8号で、トラックと乗用車が正面衝突する事故があり、20代の男性が意識不明の状態で病院に搬送されました。 重盛 友登 記者：「事故のあった現場に来ています。車の正面部分、原型がわからないほど大破しており、車の破片が道路に散乱しています」事故があったのは、石川県津幡町の国道8号刈安インターチェンジ付近です。22日午前11時半ごろ、富山方面へ向かっていた普通乗用車と、対向車線を