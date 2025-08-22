●台風12号が運んだ湿った空気が充満し続ける●今週末は晴れ間ある一方で 急な雨雲・雷雲発達に注意●二十四節気「処暑」に入るが まだまだ厳しい蒸し暑さの日々＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう21日(木)夕方、鹿児島県に上陸した台風12号は、夜中は九州南部地方を通過し、きょう22日(金)午前9時に日向灘で熱帯低気圧に変わりました。台風のまとまった雨雲の姿はなくなりましたが、台風が連れてきた湿った空気が西日本一帯にばらけ