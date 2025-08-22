2025年の春、収穫された一番茶の生産量で鹿児島が静岡を抜いて初めて日本一になりました。塩田知事は22日の定例会見で一番茶を含む荒茶の生産量が去年に続き今年も1位になる可能性が高いのでは？と期待を寄せました。22日の定例会見で塩田知事は2024年、生産量が全国1位となった荒茶に次いで今年の一番茶が静岡を上回ったことを歓迎しさらなる期待を寄せました。(塩田知事)「今年、一番茶で静岡県を上回ることができたので二番