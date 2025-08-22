今日22日午前、熊本県天草市の県道で、トラックが道路脇の電柱に衝突し、助手席に乗っていた男性が亡くなりました。運転していた男性も重傷です。 【写真を見る】トラックが電柱に衝突助手席の50代男性死亡 運転手も重傷熊本 22日午前9時45分ごろ、天草市魚貫町で「車が電柱にぶつかっている」と近くにいた人から119番通報がありました。 警察によりますと、この事故で、トラックに乗っていた男性2人が病院に運ばれ、そのう